والي النيل الأبيض يشهد تخريج 114 حافظا لكتاب الله بمنطقه الحاج موسى بمحلية القطينة

خرّجت ولاية النيل الأبيض اليوم 114 من حفظة القرآن الكريم بخلاوي الشيخ الحاج موسى بمحلية القطينة، بحضور عدد من القيادات الولائية.

وأشاد الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، بالخطوة، مؤكداً دعم حكومة الولاية لبرامج تحفيظ القرآن الكريم من أجل تعزيز القيم وترقية السلوك الوطني.

وأبدى اهتمام الولاية بترقية وتطوير المشروعات التنموية والخدمية بجميع محليات الولاية، وعزمها الدخول في الشراكات الفاعلة مع بيوت الخبرة الوطنية خلال الفترة المقبلة وتفعيل مصفوفات المشروعات التي تم التوافق عليها.

وتحدث في الاحتفالية المدير التنفيذي لمحلية القطينة، حسين محمد الراجل، والشيخ موسى محمد علي أبو الريش، أمين جمعية القرآن الكريم بالولاية، والدكتور عبدالله صديق دروس، ممثل الفعاليات المحلية، مشيدين بجهود محلية القطينة واحتضانها لحفظة القرآن لما يزيد عن ال100 عام، داعين إلى التوسع في مثل هذه البرامج التي تصب في مصلحة التنمية والتطور.

من جهة أخرى وقف والي النيل الأبيض على سير العمل في مشروعات البناء والإعمار بمنطقة الحاج موسى، ووجه حكومة الولاية بتكملة كافة المشروعات الخدمية بالمنطقة .