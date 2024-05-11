إثيوبيا مستاءة من القيود المفروضة على تأشيرة الاتحاد الأوروبي





أعربت إثيوبيا عن استيائها من قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على التأشيرة على مواطنيها، معتبرة هذا القرار “غير العادل”.

صرح نبيو تيدلا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن أديس أبابا ستطلب من المجلس الأوروبي إعادة النظر في هذه القيود. وتمديد مدة معالجة التأشيرات من 15 إلى 45 يومًا جاء كنتيجة لفشل إثيوبيا في المساعدة في إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لذلك، فإن المواطنين الإثيوبيين لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول متعددة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولن يتم إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من رسوم التأشيرة.

صدى البلد