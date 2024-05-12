القوات المسلحة تصدر بيانا يفند أكاذيب المليشيا بالفاشر





أصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بيانا صحفيا فند فيه اكاذيب مليشيا ال دقلو بشان هجوم الفاشر يومالجمعة جاء فيه: تمشيا مع نهجها المألوف في نسج الأكاذيب وتحريف الحقائق، أصدرت مليشيا آل دقلو الإرهابية اليوم بيانا ادعوا فيه صدا لهجوم قامت به قواتنا ضد مرتزقتهم بمدينة الفاشر.

توضح القوات المسلحة أن المليشيا هي من شنت الهجوم الغادر يوم أمس الجمعة الموافق ١٠ مايو على مواقع قواتنا شرق المدينة كما قاموا بتخريب محطة الكهرباء وقصف الأحياء المتاخمة لمنطقة الهجوم بقذائف المدفعية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

قامت قواتنا والقوات المشتركة من اطراف سلام جوبا الذين انحازوا للوطن بصد الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة مما اضطرهم إلى الانسحاب ، وفي نفس الوقت قاموا بإصدار بيانهم الكذوب في محاولة لطمس الحقائق وإلصاق جرائمهم المعهودة بالغير ولاستعطاف المجتمع الدولي كذبا وتحايلا ، في الوقت الذي تابعنا فيه محاولاتها المتكررة لحشد المرتزقة والمجرمين من مختلف المناطق وإغراءهم بالمال والمنهوبات لشن هذا الهجوم الفاشل على مدينة الفاشر، بل وظلوا يهددون بذلك طوال الوقت من خلال فيديوهات نشروها بأنفسم.

هذا السلوك المعتاد من قبل مليشيا آل دقلو وأعوانهم في الكذب والتلفيق أصبح سمة ملازمة لها منذ اشعالها لهذه الحرب ضد الدولة والمواطن السوداني الذي أصبح على قناعة تامة بزيف وبطلان إدعاءاتهم.