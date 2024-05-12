السيسي: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تمتلك خطة شاملة لتطوير المساجد التي تعود لآل البيت ومساجد الصحابة والصالحين.

وفي كلمته خلال افتتاح مسجد جديد صباح الأحد، أشار الرئيس إلى أنه تم عرض الخطة المستقبلية لتطوير مساجد مثل مسجد الرفاعي، ومسجد السلطان حسن، ومسجد الماوردي، بالإضافة إلى مساجد أخرى.

كما دعا إلى تعويض أصحاب المساكن الموجودة بجوار تلك المساجد، معلقًا: “إذا كانت هناك بعض المساكن التي نشأت بالقرب من هذه المساجد، فعلينا تعويض الناس بشكل جيد لتحقيق تطوير المساجد بشكل مناسب ونقلها إلى أماكنها المناسبة”.

وأشار إلى أن الله أكرم مصر بأن تكون ملاذًا آمنًا لآل البيت، معقبًا: «عندما كانوا يبحثون عن أمان وسلام واستقبال يليق بهم، كانت وجهتهم مصر ووجدوا في مصر الأمن والأمان الذي ينشدونه، وهذا من فضل ربنا علينا».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل، وذلك بمشاركة عدد من القيادات السياسية والرموز الدينية.

وأمس السبت، استقبل الرئيس السيسي، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر.

الشروق نيوز