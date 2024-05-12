رئيس البرلمان التونسي: الادعاءات بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين ثبت بطلانها





أكد رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، أن تعامل الدولة مع المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء كان متسقًا مع المعاهدات الدولية والقوانين الإنسانية.

وأكد بودربالة أن جميع الادعاءات بشأن تعامل غير إنساني مع المهاجرين لم تثبت صحتها، مشيرًا إلى أن الدولة تتصرف للدفاع عن حقوقها وحماية مواطنيها وفقًا للمعايير الدولية والقوانين الإنسانية.

وأضاف أن المنظمات الدولية المزعمة أنها تحمي اللاجئين لم تقدم أي دعم للدولة التونسية، بينما قدمت المؤسسات المحلية مثل الهلال الأحمر التونسي دعماً كبيرًا. وأكد أيضًا استعداد المؤسسات الأمنية للدفاع عن البلاد وتقديم الدعم اللازم.

بوابة الفجر