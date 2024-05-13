الرغبة الشديدة في تناول الحلويات تشير لمشكلات صحية





أكدت خبيرة التغذية أن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات قد تكون إشارة إلى احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت الخبيرة أن هذه الرغبة المفرطة في تناول السكريات غالباً ما تكون إشارة لتطور النوع الثاني من مرض السكري. وأشارت إلى أن ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم في مراحل مبكرة من هذا المرض يمكن أن يسبب اضطرابات خطيرة في مستوى الغلوكوز بين منخفض للغاية ومرتفع للغاية، مما يتسبب في الشعور بالدوار والضعف والغثيان وزيادة الرغبة في تناول الحلويات لاستعادة الحالة المستقرة. وأضافت أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن تكون نتيجة لعدم استقرار الحالة العاطفية والنفسية، والمزاج الاكتئابي، حيث يحاول الشخص تعويض التوتر النفسي بالأطعمة الجاذبة.

لأنه من المألوف أن يكافأ الشخص بالحلويات منذ الطفولة، ما يشكل أيضا إدمانا خاطئا. لذلك يبحث الشخص البالغ، دون وعي عن الحلويات”.

وتؤكد الخبيرة أنه في بعض الأحيان، تنشأ الرغبة في تناول الحلويات عند نقص العناصر المعدنية في الجسم، ومجموعة فيتامين В. كما يميل الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة إلى تناول الحلويات.ووفقا للخبيرة، إضافة السكر إلى الطعام هو فقط لتعزيز مذاقه، لأنه كربوهيدرات نقية ليس لها أي قيمة غذائية. لذلك يمكن استبداله بكربوهيدرات طبيعية المصدر- الخضروات والفواكه.

الخبر الجزائرية