شاهد بالفيديو.. “اتخيلو إنها دي صورتي بتاعة التخريج يا اخوانا” بيوت منهوبة.. عائلات تعود لمنازلها في أم درمان





مستندات وأي أوراق مهمة .. هكذا بدأ أفراد الأسرة في البحث بعد أن عادوا لأول مرة إلى منزلهم في أحد أحياء أمدرمان العريقة.

وتقول ربة المنزل” أي عفش في البيت شالو، تلاجات شاشات أي شي”. بينما حملت إحدى الشابات صورة وقالت” اتخيلو إنها دي صورتي بتاعة التخريج يا اخوانا”.

تحت عنوان: “بيوت منهوبة وافتقار للخدمات.. عائلات تعود لمنازلها في أم درمان بعد إعلان سيطرة الجيش عليها” نشرت الجزيرة – السودان تقريرا يوضح عودة هذه الأسرة لمنزلها.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”