الإمارات تحدد إجراءات إلغاء «الإقامة» قبل المغادرة النهائية





أكدت دولة الإمارات على الأجانب المقيمين على أراضيها الذين ينوون مغادرتها نهائياً بضرورة استكمال إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة الخاصة بهم وضماناتهم.

وأوضحت الحكومة الرقمية للإمارات أنه عادةً ما يُخول الكفيل، أو شخص مفوض نيابة عنه (مثل المندوب في حالات الشركات)، بتنفيذ إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، مشددة على أنه لا يمكن للمقيم نفسه تنفيذ هذه الخطوة دون إذن وتوقيع الكفيل.

وأضافت أنه في حال قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة موظف، يجب عليها أولاً التوجه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم طلب إلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف، ويتعين على صاحب العمل والموظف التوقيع على هذا الطلب، قبل تقديم الطلب إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لإكمال إجراءات الإلغاء.

وأكدت «الحكومة الرقمية» أنه يجب على صاحب العمل إلغاء تصريح العمل الخاص بالموظف، ولذلك يجب أن يقدم لوزارة الموارد البشرية والتوطين رسالة موقعة من الموظف يؤكد فيها أنه تسلّم كل رواتبه ومستحقاته، ونهاية الخدمة من صاحب العمل، لافتة إلى أنه بالنسبة إلى تأشيرات الإقامة لأفراد الأسرة كالزوجة والأولاد، على الشخص الضامن إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً، قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة، كما يمكن للضامن أو المستضيف زيارة أحد مكاتب الطباعة المسجلة والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسيقوم مركز الطباعة بتعبئة نموج الإلغاء نيابة عن الضامن وتقديمه للهيئة، كما يمكن للضامن، أو المستضيف تقديم طلب الإلغاء عبر القنوات الإلكترونية التابعة للهيئة، مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة على منصتي غوغل بلاي، وآب ستور.

ودعت إلى الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بخدمة (إلغاء تصاريح الإقامة)، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ https://icp.gov.ae/ وزيارة خدمة (إلغاء تصاريح الإقامة بكل أنواعها) الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.

صحيفة الخليج