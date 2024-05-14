“الجوازات” تصدر قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود





خلال شهر شوال 1445هـ، أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية ما يقارب من 17537 قرارًا إداريًا عبر لجانها الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق، بحق مواطنين ومقيمين لانتهاكهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تنوعت العقوبات المفروضة بين السجن والغرامات المالية والترحيل.

أكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك أصحاب المنشآت والأفراد، على عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو تسترهم، أو تقديم أي نوع من الدعم لهم في العثور على فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت الجوازات إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك عبر الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك، وهي (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) في باقي مناطق المملكة.

جريدة الرياض