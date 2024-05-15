🔴 يابرهان أنتَ رٸيس السودان ،فلا تكُن السَّجَّان !!





-شهدت سجون السودان أسوأ أيَّامها،وأحلك لياليها،فی عهد التعايشی،عندما كان يسجن معارضيه،بل ويحكم عليهم *بالموت صبراً* فيدخلهم فی سجن الساير مقيدين،ويُبنی عليهم بالطوب ويحرمهم من المأكل والمشرب حتَّیٰ يموتون، وهو يدَّعی إنه خليفة خليفة رسول الله صَلَّ الله عليه وسلم، الذی امر بإكرام الأسریٰ كما ثبت فی الصحيحين،، أمر رسول الله أصحابه يوم بدر أن يُكرموا الأسرى، فكانوا يُقَدِّمُونهم على أنفسهم عند الغداء، ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام، ويقدمون لهم الملابس .. وقد قُتل من المشركين صبراً، النضر بن الحارث، وعقبة بن أبی معيط، وطعيمة بن عدی٠

-وقد أُفرِغ سجن الساير من جميع ضحايا التعايشی، يوم أن دخل الجيش الغازی أم درمان !!

-وأُفرغت السجون فی كل السودان بقرارٍ من المشير نميری فی مستهل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء،فكان تصفير عداد سجون البلاد، منعاً لأی إزدواج فی المحكوميات !!

-وعندما هبَّ السودانيون قاطبةً ضد إعلان المحكمة الجناٸية الرٸيس البشير مطلوباً لديها،لم يتخلف نزلاء السجون عن إعلان موقفهم الرافض لتخرصات المدَّعی أوكامبو ،فكان لقاٶهم فی قاعة الصداقة بالرٸيس البشير مناصرة للحق ورفضاً لقرار المحكمة،وعندما إعتلی الرٸيس منصة الخطابة، قاطعه النزلاء بالهتاف المُٶيد،ثم رددوا (تُبنا تُبنا يا البشير) فوعدهم الرٸيس بإعادة النظر بواسطة القضاء فی محكومياتهم وفق القانون،وأن يُطلق سراح من تُوصی بإطلاق سراحهم إدارة السجون طبقاً للواٸحها،أو القضاء وفقاً لأحكامه،لكنه شدَّد علی عدم تدخل الدولة فی الحق الخاص، أو التسامح مع مروجی المخدرات وتجارها لأنها جريمة تتعدی الجانی إلی آخرين يكونون ضحية نشاطه الإجرامی،وكانت قرارات رٸيس الجمهورية تصدر بإستمرار، بإطلاق سراح بعض نزلاء السجون فی الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية٠

-ثمَّ أطبق علينا حكم القحاطة( الله يكرم السامعين) فقامت عشَّة عضو المجلس السيادی الإنتقالی بإطلاق سراح آلاف المدانين فی قضايا خطيرة،وسجناء الحق الخاص !! بعدما قامت بزيارة المعتقلين السياسيين وأولهم المشير البشير (تشفِّياً) فی سلوك لايليق بالسيادة ولا بالإنسانية،وكل إناءٍ بالذی فيه ينضح٠

-ولعلَّ قيام الجنجويد المتمردين الإرهابيين بفتح السجون وإطلاق سراح مَن فيها مِن المدانيين يتطابق مع سلوكهم الإجرامی وتعاطفهم الفطری مع المجرمين،وإنقاذ زملاءهم المحكومين٠

وسجل المعتقلين السياسيين موقفاً مشرِّفاً بعدما أخلت إدارة السجون مسٶوليتها عنهم،فأصدروا بياناً واضحاً لا لبس فيه بأنهم سيسلمون أنفسهم للمحكمة متی ما استقر الأمر واستتب الأمن٠

وبقی من المعتقلين من كانوا نزلاء بمستشفی علياء العسكری بأم درمان تحت وابل الرصاص ورشقات الصواريخ وهجمات المسيرات،والحصار الذی منع المأكل والمشرب والدواء،حتی حدثت لهم مضاعفات الأمراض التی يعانون منها بالإضافة إلی تقدمهم فی السن إلی الحد الذی لا يسمح معه القانون بحبسهم !!

-السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، حفيد الشيخ الحفيان، لانقول لك تصرَّف مثل كتشنر ، ولا مثل نميری،ولا مثل البشير، ولا مثل عشة،

ولكن كُن مثل أی ضابطٍ شجاع،أو قاٸدٍ نبيل، أو زول ود بلد أصيل، كُن وفيَّاً لقادتك ولرفقة السلاح ،ولاتكن وفيَّاً لتخرصات محامی السوق الحِبِرَ الأسود، بأن يبقیٰ المعتقلون فی السجن حتَّیٰ الموت،ولم يهنأ بالمنصب غير الجدير به فذهب غير مأسوفٍ عليه وطواه النسيان٠

-صاحب الفخامة رٸيس مجلس السيادة الإنتقالی وانت تتجول وسط جندك وشعبك تجلس علی كرسی بلاستيك لتشرب قهوة، وتجلس ككوز علی مزيرة بين زيرين لتشرب الشای،وتقف علی قارعة الطريق لتتذوق القدوقدو، وانت تصدر قراراتك تِباعاً بالإعفاء والتعيين،وإجازة القوانين، هل يعجزك إصدار قرار بإطلاق سراح قادتك المعتقلين،بدلاً من قتلهم صبراً،ولا نقول لك ان تتكفل بعلاجهم بالخارج٠

السيد القاٸد،انت رٸيس كل السودانيين،،فكن كما يرجو منك شعبك ولا تكن مجرد سجَّان !!

*ولٸن يُخطٸ الإمام فی العفو، خير من أن يخطٸ فی العقوبة*

والسلام٠

محجوب فضل بدری

