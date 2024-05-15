بايدن: لن نسمح للصين بإغراق أسواقنا





أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء، أن إدارته لن تسمح للصين بتغميس أسواق الولايات المتحدة بسلع بأسعار غير عادلة، متهمًا بكين بممارسة التجسس الاقتصادي وتضخيم السوق بأسعار غير عادلة.

أعلن بايدن: “سنزيد الرسوم الجمركية على مستحضرات السليكون ونرفع نسبة الرسوم على الألواح الشمسية من 25 إلى 50 بالمئة”.

أوضح أن هذه الزيادات الجمركية الجديدة تأتي بموجب استراتيجية موجهة، مؤكدًا رغبته في منافسة عادلة مع الصين دون أن تتحول إلى صراع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسير في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى تحسن الأرقام بشكل غير مسبوق منذ عقود، وأكد أن السيارات الكهربائية ستُصنع في الولايات المتحدة بواسطة عمال النقابات الأميركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار، مستهدفة قطاعات مهمة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والصلب والمعادن.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن نسبة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية ستتضاعف أربع مرات لتصل إلى 100 بالمئة هذا العام.

وتخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي الدعم الحكومي الصيني للشركات، بفائض في الإنتاج يتجاوز إمكانيات استيعاب الأسواق العالمية.

ويمكن لتدفق صادرات زهيدة الثمن في قطاعات رئيسية، مثل المركبات الكهربائية وتلك العاملة بالطاقة الشمسية، أن يؤثر على نمو هذه الصناعات في بلدان أخرى، وفقا لوكالة فرانس برس.

كمان أن هناك مخاوف لدى واشنطن من أن منتجات الطاقة النظيفة في الصين سوف تعمل على تقويض الاستثمارات الضخمة الصديقة للمناخ، التي تمت من خلال قانون خفض التضخم الذي أقره الديمقراطيون والذي وقع عليه الرئيس، جو بايدن، ليصبح قانونا في أغسطس 2022، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

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