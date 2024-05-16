وزير الداخلية: الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها





أكد الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية، أن الكويت تحمل أمانة كبيرة على أعناقنا، وأننا لن نسمح لأي شخص أو جهة بتهديد أمنها واستقرارها، سواء بالقول أو بالفعل، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير. أكد الشيخ فهد أن القانون سيُطبق بكل جدية وحزم على الجميع، بغض النظر عن موقعهم أو صفتهم، من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وضمان سلامة أراضيها. وأكد أيضاً أنه في الكويت لا يوجد أحد فوق القانون.

جاءت تصريحات الشيخ فهد اليوسف خلال اجتماعه بوزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح، وقيادات أمنية عدة.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية فخره واعتزازه بمنتسبي وزارة الداخلية، متطلعاً معهم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وتطوير الخدمات الإلكترونية والاستمرار في عملية التحول الرقمي تسهيلاً على المواطنين، ومراقبة كافة القرارات التي تصدر والإجراءات التي يتم اتخاذها وذلك بهدف المحافظة على المال العام وصونه من أي تعديات.

جريدة الأنباء الكويتية