الكلام أثناء النوم.. تلك هي المحفزات ومتى يجب عليك مراجعة الطبيب





تقدر الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن حوالي 65% من الأمريكيين يتحدثون في النوم في فترة ما من حياتهم.

ويشير كارلوس شينك، اختصاصي طب النفس في مركز هينبين كاونتي الطبي التابع لجامعة مينسوتا الأمريكية، إلى أن الكلام أثناء النوم لا يشكل ضررًا مباشرًا، لكنه قد يكون إشارة إلى وجود اضطرابات نوم أخرى أكثر خطورة.

وتنصح الأكاديمية بمراجعة الطبيب في حال زيادة تكرار الكلام أثناء النوم، خاصة إذا كانت مصاحبة لأعراض أخرى مثل حركة الأطراف أثناء النوم أو النعاس الزائد في ساعات النهار.

وتضيف الأكاديمية أن الكلام أثناء النوم قد يتسبب في عدة عوامل، منها الشعور بالتوتر، وتناول الكحول، وعدم انتظام النوم، أو النوم في بيئة غير معتادة.

وتقول جنيفر موند اخصائية طب النفس وأمراض النوم بجامعة نورث ويسترن في مدينة شيكاغو الأمريكية إن الكلام أثناء النوم قد يمثل مشكلة بالنسبة لشريك الفراش.

ونصحت موند في تصريحات للموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث الطبية أي شخص يتشارك الفراش مع شخص يتحدث أثناء النوم أن يقوم بتشغيل مصدر ضوضاء منتظم مثل مروحة صاخبة الصوت على سبيل المثال، مضيفة أنه “من الممكن أيضا الاستعانة بسدادات الأذن أو سماعات الرأس الواقية من الضوضاء”.

بوابة الأهرام