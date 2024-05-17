إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل





قال وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، الخميس، إن إسبانيا رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وكتب بوينتي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن السفينة “ماريان دانيكا” تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وطلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة، في 21 مايو.

وذكرت صحيفة الباييس أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طنا من المواد المتفجرة من مدراس الهندية.

ولم ترد وزارة الخارجية، التي قال بوينتي إنها رفضت منح الإذن، على الفور على طلبات متكررة من رويترز للحصول على تعليق.

ولم ترد شركة دانيكا المشغلة للسفينة على طلب تعليق من رويترز حتى نشر الخبر.

وتأتي تلك الأنباء وسط خلاف بين الاشتراكيين الذين يحكمون البلاد وشركائهم المنتمين إلى تيار اليسار المتشدد حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية.

رويترز