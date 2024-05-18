السعودية تهنئ الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية تشاد





بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشاد.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشاد.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

جريدة الرياض