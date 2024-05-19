أكبر صدمة تضخم في عقود تدفع سكان بريطانيا إلى الادخار

ذكر مركز بحثي أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد تحولت المملكة المتحدة من أمة مستهلكين إلى أمة مدخرين، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وأشارت مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن” إلى أن “الفترة المضطربة بسبب تغير الأسعار” دفعت الأسر إلى تغيير نهج الإنفاق، حيث انخفض معدل الاستهلاك بشكل أكبر من انخفاض معدل الرواتب. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية التي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل عودة التضخم ليقترب من النسبة المستهدفة، مما سيضع نهاية لارتفاع التضخم الذي استمر ثلاث سنوات وأدى إلى تقليص نفقات الأسر وزيادة التوفير. وبالنظر إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، من المتوقع أن يقترب بشدة من معدل 2% المستهدف من قبل بنك انجلترا، مما يدفع المؤسسة إلى مراقبة تأثير ضغط التضخم على مستويات المعيشة وسلوك الإنفاق والموارد. ولاحظ الباحثون أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك بلغ ذروته عند 1.11% في أكتوبر 2022، وارتفعت الأسعار منذ مارس 2021 بنسبة 2.2%. وانخفض معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3% خلال 12 شهرًا حتى نهاية مارس 2024، بانخفاض من 3.4% في فبراير، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

جريدة عمان