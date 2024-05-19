عالمية

الملك سلمان يخضع لفحوصات طبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

2024/05/19
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أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
وجاء في بيان للديوان الملكي: “تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألم في المفاصل”.
وأضاف: “وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته”.

سكاي نيوز

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