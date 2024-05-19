عمرو أديب يطلب من رئيس الوزراء استثناء هذا الأسبوع من قطع الكهرباء: الرحمة فوق العدل

طلب الإعلامي عمرو أديب من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يستثني الأسبوع الحالي من قطع التيار الكهربائي، نظراً لارتفاع درجات الحرارة الشديد.

وخلال تقديمه لبرنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر” مساء السبت، طلب أديب قائلاً: “هل يمكنني أن أطلب من فخامة رئيس الوزراء استثناء هذا الأسبوع من قطع التيار؟ فالرحمة فوق العدل، الجو صعب وهناك أشخاص مرضى ومتعبين وحياتهم صعبة وهم يسكنون في الطوابق العليا”.

وأضاف قائلاً: “هل يمكن أن لا يتم قطع التيار هذا الأسبوع، لأننا قد استفدنا من أموال صندوق النقد والدولار الذي تم الحصول عليه، ولو لم تكن قادراً على ذلك، يرجى على الأقل تقليل مدة انقطاع التيار إلى ساعة واحدة”.

وأشار أديب إلى أنه في بعض المناطق يتم قطع التيار لأكثر من ساعتين، مشيراً إلى أنه في بعض القرى يصل زمن انقطاع التيار إلى 4 و5 ساعات.

وتعهد بشن حملة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك خلال هذا الأسبوع، إذا تجاوبت الحكومة مع طلبه، مضيفًا: «هعمل حملة قوية وسط الناس، هقول إن الدولة هتبقى لطيفة معانا وتمنع قطع الكهرباء وفي المقابل خلينا نستهلك بوعي».

وأكد ثقته أن رئيس الحكومة لن يتأخر في تلبية طلبه، مستطردًا: «اليومين دول صيف غير عادي والنور بيقطع الساعة 3 اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة.. أنت كنت في بني سويف وأكيد شفت درجة الحرارة عاملة إزاي!».

الشروق نيوز