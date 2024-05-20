السعودية.. إخضاع الملك سلمان لـ”برنامج علاجي”

أفادت السلطات السعودية أمس أن الملك سلمان بن عبد العزيز يعاني من التهاب في الرئة، وفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية. خضع الملك سلمان لفحوصات طبية في قصر السلام بجدة، حيث تم تشخيص التهاب في الرئة، وتم توصية الفريق الطبي بتطبيق برنامج علاجي يتضمن استخدام مضادات حيوية حتى يتم شفاء الالتهاب.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانًا سابقًا يفيد بتعرض الملك سلمان لارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل.

تأتي هذه الفحوصات الطبية الجديدة بعد أقل من شهر من إجراء الفحوصات السابقة للملك سلمان، البالغ من العمر 88 عامًا. يقود الملك سلمان المملكة العربية السعودية منذ عام 2015، إلا أن الأمور الحكومية تديرها في الواقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا.

ونهاية أبريل، أعلن الديوان أنّ العاهل السعودي أُدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء “فحوصات روتينية”، وغادر في اليوم عينه.

وسبق أن أُدخل المستشفى في مايو 2022، حين مكث أكثر من أسبوع في المستشفى في جدة وخضع لفحوص طبية من ضمنها إجراء منظار للقولون و”قد كانت النتيجة سليمة”، على ما أفاد الديوان الملكي حينها.

كما دخل الملك سلمان المستشفى في الرياض في مارس 2022 لإجراء “فحوصات طبية” و”تغيير بطارية منظم ضربات القلب”، وفق وكالة الأنباء السعوجدية، وقتها.

كذلك، خضع في يوليو 2020 لعملية استئصال المرارة وأجريت له عام 2010 عملية لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.

وقبل اعتلائه العرش، شغل الملك سلمان منصب حاكم الرياض لعقود وكذلك منصب وزير الدفاع.

ومنذ تسلّمه الحكم بعد وفاة أخيه الملك عبد الله بن عبد العزيز، أطلقت المملكة سلسلة اصلاحات اقتصادية طموحة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، إضافة إلى منح مزيد من الحقوق للنساء، وتبنت سياسة خارجية حازمة ودخلت في النزاع اليمني على رأس تحالف عسكري، بالإضافة إلى شنّ حملة واسعة على المعارضة.

وفتح الملك باب السلطة أمام جيل شاب من آل سعود لتولي الحكم، فأقدم على تغيير مهم في الخلافة وعين نجله محمد ولياً للعهد في 2017 ثم رئيساً للوزراء في 2022.

الحرة