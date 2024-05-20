“علامة استفهام”.. تعليق مهم لـ أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني

بعد سقوط طائرة الرئيس الإيراني، عبّر الإعلامي عمرو أديب عن استغرابه للحادث، متسائلاً كيف دخلت الطائرة هذه المنطقة رغم سوء الأحوال الجوية بها، وصف الأمر بأنه “علامة استفهام”.

خلال برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، أكد أديب أنه من المرجح وفاة الرئيس الإيراني، على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن ذلك، مشيراً إلى استمرار جهود البحث عنه. وأشار إلى أن التلفزيون الرسمي في إيران بث القرآن الكريم، وأن الشعب الإيراني يدعو لرئيسه.

وأوضح أديب أن كافة الدول في المنطقة عرضت المساعدة لإيران في البحث عن الرئيس المفقود، مشيراً إلى أن العثور على الرئيس ورفاقه على قيد الحياة سيكون معجزة، وأشار إلى أن الاتصال بالطائرة قد فقد لمدة ساعة، حسب التقارير.

ونوه بأن البعض ربط بما حدث مع مروحية الرئيس الإيراني وبين توقعات خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف بأنه هناك طائرة ستسقط وستكون محل تساؤلات.

بوابة الفجر