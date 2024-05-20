الإمام الطيب: الأزهر متضامن مع طهران.. وأدعو الله أن يحيط الرئيس الإيراني ومرافقيه بحفظه

أعرب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن تضامن الأزهر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها.

ونشر حساب الإمام الطيب على فيسبوك بيانًا يعبر فيه عن تضامن الأزهر مع إيران، حيث ذكر: “نعبر عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، وندعو الله أن يحفظ الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه”.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد أفادت بأن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لهبوط صعب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص إن كانت تعرضت لهجوم أم لا، مما دفع بالبعض إلى التضرع بالصلاة من أجل سلامة رئيسي والآخرين الذين كانوا على متن الطائرة. وفي الوقت نفسه، قامت فرق الإنقاذ بعملية بحث صعبة عبر الغابات الضبابية، بهدف العثور على المروحية.

وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران، وقال التلفزيون الرسمي: إن الحادث وقع بالقرب من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران، وعقب ذلك وضعه التلفزيون في منطقة أبعد شرقا بالقرب من قرية عوزي، لكن التفاصيل ظلت متناقضة.

القاهرة 24