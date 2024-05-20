مسئول إيراني لرويترز: وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم المروحية

صرح مسئول إيراني لوكالة رويترز، بأن الرئيس الإيراني لقى حتفه في حادث تحطم المروحية.

الرئيس الإيراني

ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح أمس الأحد، سد قيزقلعة سي المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.

إبراهيم رئيسي

وقال وزير الصحة في إقليم ورزقان الإيراني: تم نشر فريق طبي مزود بكافة المعدات بالقرب من موقع الحادث.

واستخدم الحرس الثوري قنابل مضيئة في عملية البحث عن مروحية الرئيس رئيسي ومرافقيه.

الأهرام