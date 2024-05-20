مقاطع سرقة أموال بالمطار تشغل المصريين.. والداخلية توضح

بعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تزعم حدوث سرقات في المطارات، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ذلك جملة وتفصيلاً.

وأكدت الداخلية على صفحتها الرسمية، اليوم الاثنين، ألا صحة لما تم تداوله بالقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بزعم حدوث سرقات بالمطارات.

كما أضافت أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

وكانت مقاطع عدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم سرقة العملات الأجنبية من المسافرين، بعد طلب المختصين منهم إبرازها للتأكد من قيمتها، وأنها في حدود المسموح به لمغادرة الأراضي المصرية.

أتى ذلك، بعدما واجهت البلاد أزمة في النقد الأجنبي والدولار الأميركي، ما دفع المصرف المركزي إلى اعتماد سياسات جديدة، حرر على إثرها سعر صرف الدولار الأميركي.

العربية نت