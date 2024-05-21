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“الغذاء والدواء”: مكونات مشروبات الطاقة والغازية ضارة في هذه الحالة

2024/05/21
مشروب طاقة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تُعتبر آمنة، ولكنها شددت على أن الضرر الناتج عن تلك المشروبات يحدث فقط عند زيادة استهلاكها وتناولها بكميات كبيرة، مشيرة إلى أن تقييم هذه المكونات تم من قبل جهات دولية ذات مصداقية.

صحيفة المدينة

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