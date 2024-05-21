“الغذاء والدواء”: مكونات مشروبات الطاقة والغازية ضارة في هذه الحالة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تُعتبر آمنة، ولكنها شددت على أن الضرر الناتج عن تلك المشروبات يحدث فقط عند زيادة استهلاكها وتناولها بكميات كبيرة، مشيرة إلى أن تقييم هذه المكونات تم من قبل جهات دولية ذات مصداقية.

تحية طيبة، جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تعتبر آمنة وتم تقييمها من جهات دولية موثوقة، والضرر الناتج عن هذه المشروبات هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 20, 2024

صحيفة المدينة