أمين مجلس التعاون يعزي حكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية في وفاة الرئيس ومرافقيه

أعرب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تعازيه الصادقة ومواساته القلبية لحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق لهم جراء الحادث المؤسف لتحطم طائرتهم.

وأكد الأمين العام على تضامن مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف الصعبة، مجددًا تقديم خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل.

صحيفة المدينة