رأفةً بجيشكم وقيادته

رغم صدق نوايا البعض إلا أن حملة التشكيك في قيادة القوات المسلحة في ظل إستمرار معركة الكرامة بالتأكيد يصب في مصلحة المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية و داعميها في الداخل و الخارج و يؤدي إلى خفض الروح المعنوية للمقاتلين و المرابطين !!

لاحظت أنه و بعد كل إنتكاسة تتعرض لها القوات المسلحة تتعالى أصوات البعض بالهجوم على قيادتها و تخوينها و الإساءة إليها و نعتها بأبشع الصفات و العبارات !!

رأفةً بجيشكم و قيادته فالواقع أكثر تعقيداً مما نتصور جميعنا و إدارة معركة بهذه الضخامة حشدت لها قوى الشر كل أسلحتها و أموالها و جلبت لها المرتزقة من 17 دولة ليست نزهة و ليست بالأمر السهل !!

إنها معركة التخطيط السليم و الحسابات الدقيقة ، إنها معركة الصبر و التحمل ، إنها معركة تخوضها قواتنا المسلحة و شعبنا دون أي دعم من أي دولة في العالم

إنها معركتنا وحدنا و سننتصر فيها بإذن الله .

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

سوار

20 مايو 2024