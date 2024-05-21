رأفةً بجيشكم وقيادته
رغم صدق نوايا البعض إلا أن حملة التشكيك في قيادة القوات المسلحة في ظل إستمرار معركة الكرامة بالتأكيد يصب في مصلحة المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية و داعميها في الداخل و الخارج و يؤدي إلى خفض الروح المعنوية للمقاتلين و المرابطين !!
لاحظت أنه و بعد كل إنتكاسة تتعرض لها القوات المسلحة تتعالى أصوات البعض بالهجوم على قيادتها و تخوينها و الإساءة إليها و نعتها بأبشع الصفات و العبارات !!
رأفةً بجيشكم و قيادته فالواقع أكثر تعقيداً مما نتصور جميعنا و إدارة معركة بهذه الضخامة حشدت لها قوى الشر كل أسلحتها و أموالها و جلبت لها المرتزقة من 17 دولة ليست نزهة و ليست بالأمر السهل !!
إنها معركة التخطيط السليم و الحسابات الدقيقة ، إنها معركة الصبر و التحمل ، إنها معركة تخوضها قواتنا المسلحة و شعبنا دون أي دعم من أي دولة في العالم
إنها معركتنا وحدنا و سننتصر فيها بإذن الله .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
سوار
20 مايو 2024
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