ضياء رشوان: مصر لا تسعى للحرب لكنها قادرة على خوضها إذا تطلب الأمر

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر قدمت تحولاً كبيراً نحو السلام، لكنها تحتفظ بالقدرة على التصدي لأي تحديات قد تطرأ.

وفي حديثه خلال برنامج “حديث الأخبار” على قناة “اكسترا نيوز”، أكد رشوان أن مصر ليست متمسكة بالحروب، بل هي دولة سلام، لكنها قادرة على التعامل مع الوضع في حال الضرورة.

وأضاف: “مصر تتحرك بحكمة وتتبنى مواقفها بتروٍّ وتعتمد على التفكير الاستراتيجي، حيث إن القرارات المتسرعة لا تلقى قبولاً في السياسة الخارجية للبلاد، لأنها تفتح أبواباً لأحداث لا يمكن التنبؤ بها”.

وأوضح أن إسرائيل تتصرف الآن بشكل عدائي كبير بفتحها عدة جبهات حرب في أكثر من موقع.. مشيرا إلى أن تفكير إسرائيل في تهجير الفلسطينيين أمر في غاية الخطورة، لن تسمح مصر به.

صحيفة الاسبوع