واقعة جديدة لتحرش سائق نقل خاص بفتاة في مصر.. والداخلية تكشف الملابسات

وزارة الداخلية: تم تحديد وضبط مرتكب واقعة التحرش واتخاذ الإجراءات القانونية

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بإحدى الفتيات، في محافظة الجيزة، فيما تم ضبط مُرتكب الواقعة.

وفي بيانٍ لها، قالت الوزارة صباح الثلاثاء: “في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى الفتيات) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بمحاولة التحرش بها، حال توصيلها بدائرة القسم”

وتابعت: “عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة الفيوم) والسيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية”.

واقعة التحرش الجديدة بطلها أحد سائقي النقل الذكي، سجلتها منطقة الهرم في الجيزة، إذ لامس سائق بشركة “ت” جسد فتاة- 14 سنة، وطالت يداه إلى موضع عفتها أثناء استقلالها سيارته لدى عودتها من مدرستها بمنطقة حدائق الأهرام، فيما نفت أسرة السائق في اتصال هاتفي مع “المصري اليوم” الاتهامات المنسوبة إليه، وقالت: “إن الموضوع لدى جهات التحقيق، وإن ابنهم موجود أمام رجال المباحث بنقطة شرطة حدائق الأهرام”.

وحرر والد الفتاة “محاسب”، محضرًا بقسم شرطة الهرم، قال فيه: إن ابنته أثناء عودتها من الامتحانات بإحدى المدارس الثانوية بمنطقة الهضبة، فوجئت بأن السائق يحاول التحرش بها وحدثت مشادة بينهما وبمجرد تجمع الأهالي نزلت مسرعة بعد أن فتحت باب السيارة إلا أنها فوجئت بالسائق من جديد يتتبعها بعد حذفها من تطبيق التوصيل الشهير”.

واستنادًا لـ “المصري اليوم“، استمع رئيس المباحث، الرائد أحمد عصام، لأقوال الطالبة بالمرحلة الثانوية، وقالت إنها طلبت سيارة من تطبيق “ت” وأثناء سيرها رفقته فوجئت به يتوقف في مكان ناءً ليضع يديه على جسمها، ولاذت بالفرار من السائق بفتح باب السيارة وصرخت في الشارع ولولا خشية افتضاح أمر المتهم لتعدى عليها بالضرب.

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