«الداخلية»: على المخالفين لقانون الإقامة تصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد قبل 17 يونيو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه سيتم تعليق جميع المعاملات التي تتعلق بالوزارة في حال عدم إجراء بصمة بيومترية.

وأشارت الوزارة إلى قرار تمديد فترة أخذ البصمة البيومترية للمواطنين حتى 30 سبتمبر القادم، وللمقيمين حتى 30 ديسمبر، مع تحديد مواقع وأوقات عمل مكاتب البصمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأقسام التحقيق الشخصية.

وناشدت الوزارة الجميع بحجز مواعيد عبر تطبيق “سهل” أو من خلال موقع “متى” للمتحدثين بالإنجليزية قبل الذهاب إلى المراكز المخصصة، مؤكدة عدم استقبال أي مراجع بدون موعد مسبق.

من جهة أخرى، دعت الوزارة المخالفين لقانون الإقامة إلى تصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد قبل 17 يونيو القادم، حيث كانت قد منحتهم مهلة تبدأ من منتصف مارس وتستمر حتى 17 يونيو لتصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد وفق الضوابط المعمول بها.

وحددت 4 فئات مشمولة في المهلة:

1 ـ الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل أوضاعهم، يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.

2 ـ يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

3 ـ المخالفون الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.4 ـ مخالفو قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.

الأنباء الكويتية