اعتقال نائب رئيس هيئة أركان الجيش الروسي بتهمة تلقي رشوة

أعلنت وسائل الإعلام يوم الخميس عن اعتقال الفريق فاديم شامارين، نائب رئيس هيئة الأركان الروسية، لمدة شهرين بتهمة الرشوة. يأتي هذا الاعتقال بعد أيام من إقالة وزير الدفاع السابق للبلاد.

ووفقًا لوكالة “نوفوستي” الروسية، فإن المحكمة وافقت على طلب النيابة العسكرية وحكمت بسجن الفريق شامارين لمدة شهرين حتى 21 يوليو المقبل، مع احتمالية الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.

وفي بداية مايو الحالي، أعلنت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، عن اعتقال يوري كوزنيتسوف، رئيس الدائرة الثامنة في هيئة الأركان العامة الروسية، بتهمة تلقي الرشوة من جهات تجارية.

وأوضحت بيترينكو أن التحقيق كشف أن كوزنيتسوف قبل الرشاوى بين عامي 2021 و 2023 أثناء توليه منصب رئيس الدائرة الثامنة، وذلك مقابل تسهيل أعمال لصالح الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة مبلغ قدره 100 مليون روبل (أكثر من مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى كميات من المجوهرات والتحف الثمينة في مكان إقامته.

كما أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن التحقيقات التي تجري الآن في وزارة الدفاع مع ضابط هيئة الأركان يوري كوزنيتسوف وقبله نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف هي “قضية تتعامل معها سلطات التحقيق حصرا”.

بوابة فيتو