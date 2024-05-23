السعودية: دخول مكة المكرمة يقتصر على حاملي تأشيرات الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس.

وأهابت الوزارة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، من تاريخ 15/ 11/ 1445هـ، حتى تاريخ 15/ 12/ 1445هـ. مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

وقالت الوزارة في تدوينة على موقعها الرسمي، إن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج.

وأفادت الوزارة بالشروع في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.

إرم