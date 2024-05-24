بايدن: لا نعترف باختصاص الجنائية الدولية ولا مقارنة بين إسرائيل وحماس

قام الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، بتأكيد عدم اعتراف الولايات المتحدة بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى عدم قابلية مقارنة إسرائيل بحركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وفي الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن الإدارة الأميركية مستعدة للتعاون مع الكونغرس في فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.

وفي جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، طالب السناتور الجمهوري، لينزي غراهام، بلينكن بإعادة فرض العقوبات الأميركية على المحكمة رداً على الخطوة التي اتخذها مدعي المحكمة كريم خان، الاثنين الماضي.

وأكد بلينكن أهمية الإجراءات الفعلية بدلاً من الكلمات فحسب، معبراً عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الإدارة الحالية ستدعم جهود الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط لدعم إسرائيل ولكن أيضاً لحماية المصالح الأميركية في المستقبل.

ورد بلينكن قائلا “أرحب بالعمل معك في هذا الشأن”.

وقال خان إن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حركة حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وانتقد بايدن وخصومه السياسيون على السواء إعلان خان بشدة قائلين إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الصراع بغزة وأثاروا مخاوف تتعلق بالإجراءات.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي جلسة استماع سابقة، الثلاثاء، قال بلينكن إنه سيعمل مع الكونغرس للتوصل إلى رد مناسب، ووصف خطوة المحكمة بأنها “خاطئة للغاية” من شأنها أن تعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

رويترز