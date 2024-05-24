دولة خليجية تسعى لإعادة العلاقات مع إيران

أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الخميس، أنه لا يوجد سبب يبرر تأجيل عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة البحرينية وإيران.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن الملك آل خليفة خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، تطلع المنامة إلى تحسين علاقاتها مع طهران.

تظل العلاقات البحرينية الإيرانية متوترة على مدى السنوات، مع اتهامات متكررة من المنامة لطهران بالتدخل في شؤونها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بأفراد الطائفة الشيعية التي تقول طهران إنها تتعرض للظلم في المملكة السنية.

وفي عام 2015، استدعت المنامة السفير الإيراني احتجاجًا على “التدخل” في شؤون البلاد، بعد تصريحات للمرشد دعا فيها إلى “نصرة المظلومين” في البحرين.

وقطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، في يناير 2016، بعد قرار مماثل من حليفتها الكبرى السعودية، وذلك ردا على هجوم على سفارة الرياض لدى طهران وقنصليتها بمدينة مشهد من قبل إيرانيين محتجين.

ورحبت المنامة بالاتفاق الأخير بين الرياض وطهران، إذ أعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن “يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

وكانت طهران والرياض قد أبرمتا اتفاقا تاريخيا، في مارس من العام الماضي، بوساطة صينية، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية، بعد سبع سنوات من التوتر الدبلوماسي والعسكري في المنطقة مع دعم كل منهما لأطراف إقليمية مختلفة.

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