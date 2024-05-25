حسام موافي يوضح أخطر مراحل الغيبوبة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، على وجود عدة أنواع من الفيروسات، موضحًا أن فيروس كورونا يسبب التهابًا في الرئة، بينما يسبب الحزام الناري التهابًا فيروسيًا تحت الجلد، وفيروس سي يسبب التهابًا فيروسيًا في الكبد، مشيرًا إلى أن التهاب فيروس المخ يمكن أن يؤدي إلى الغيبوبة.

وخلال تقديمه في برنامج “رب زدني علما” على قناة صدى البلد، أشار موافي إلى أهمية التشخيص السريع لحالات الغيبوبة، لضمان التعامل الفعال والدقيق معها، موضحًا أن هناك 15 درجة معيارية تستخدم لتحديد حالات الغيبوبة.

وتابع حسام موافي: «الغيبوبة التامة هي درجة 3 من 15، والتي لا يستفيق منها المريض، منوها بأن نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إلى غيبوبة بسبب نقص الطاقة، خاصة في الشتاء».

وحول غيبوبة البرودة، استكمل قائلا: «تكون في المناطق الثلجية -15، -20، وفي مصر ظهرت حالة واحدة فقط حينما حبس عامل بإحدى ثلاجات مطعم مشهور وتجمد وتوفي بسبب تدفئة أصدقاءه له، وعلاج غيبوبة البرودة بالمحاليل أولا، ثم التدفئة ثانيا، حتى لا يتوفى».

المصري اليوم