السيسي: لم نذهب لتوشكى توفيرًا للتكلفة.. وفضلنا مشاهدة الحصاد عبر الفيديو

تم افتتاح محور شرق العوينات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق “فيديو كونفرانس”، حيث يمتد المحور على طول 655 كيلومترًا ويضم ثلاث حارات مرورية، ويتصل بطريق توشكى شرق العوينات، ليصل طول المحور بأكمله إلى 1015 كيلومترًا.

وعلق الرئيس السيسي على حديث وزير الزراعة، السيد القصير، قائلًا: “لم نذهب لتوشكي، وكان ممكن نروح بس وفرنا عشان الموضوع محتاج إداريات كثيرة، وتكلفتها كثيرة، فقلنا خلينا هنا ونتفرج على حصاد القمح من هنا عبر الفيديو”.

جريدة الدستور