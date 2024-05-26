الأيقونة ياسر العطا ظل واحداً من فرسان معركة الكرامة وعمود ضهر وجبل ثبات

ظل الأيقونة ياسر العطا واحداً من فرسان معركة الكرامة وعمود ضهر وجبل ثبات بمواقفه العظيمة والشجاعة وأحاديثه الواضحة وهو المثال الذي يحبه أهل السودان ويدخل قلوبهم مباشرة..

اليوم وبحديثه الواضح لقناة العربية الحدث جدد الفريق ياسر قناعته ومبادئه ونظرته لجهاد جيشنا وشعبنا ضد المليشيا ومن يقف خلفها..

لن نمل القول أن هذه الحرب فرضت علينا فرضاً لكنها لن تنتهي بإستسلامنا أو خنوعنا أو خضوعنا لنقدم للعالم تجربة عظيمة من الصبر والثبات والأصرار على الحق..

#ام_وضاح