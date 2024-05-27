محمد بن راشد: 100 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تحقيق إنجاز تاريخي لدولة الإمارات، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 100 ألف مواطن للمرة الأولى. وأكد سموه أن الهدف المنشود هو إضافة 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أشاد الشيخ محمد بن راشد بنتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص، موضحاً أن أكثر من 70 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص خلال العامين ونصف الماضيين بفضل برنامج “نافس” الذي أطلقه أخيه رئيس الدولة، بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، بالإضافة إلى القوانين الداعمة والمحفزة التي أقرتها الحكومة لتعزيز التوطين في القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف سموه أن مجلس الوزراء قرر تبني سياسة جديدة لإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لأولئك الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع الخاص، معبراً عن تقديره وشكره لفريق العمل في برنامج “نافس” ووزارة التوطين والموارد البشرية على جهودهم، ومتابعة أخيه الشيخ منصور بن زايد في هذا الجهد الوطني المهم.

وأكد سموه أن قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل، والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة بإذن الله. وختم سموه قائلاً: «قادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالى».

صحيفة البيان