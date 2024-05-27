“أمنية الحج” تستعرض خطط القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن

عُقد في مقر الأمن العام بمدينة جدة أمس، اجتماع للجنة الأمنية للحج، برئاسة رئيس اللجنة ورئيس الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

وقد نقل البسامي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، إلى المجتمعين. وأوضح أن الاجتماع تم تنظيمه لمناقشة خطط التكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في تنفيذها لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أحدث مستجدات خطط القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بهدف ضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.

جريدة المدينة