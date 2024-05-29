عقب اجتماع الثلاثاء.. العاهل السعودي يشكر الجميع وولي عهده يعلق !!

خلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، عن امتنانه لكل القادة الذين بعثوا بتمنياتهم له بالصحة والعافية.

وقد تولى الملك سلمان رئاسة جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، بعد تلقيه علاجًا طبيًا لاتهاب في الرئة الأسبوع الماضي.

وأشاد بمشاعر ودعوات أبناء شعب المملكة العربية السعودية، معبرًا عن امتنانه لتمنيات قادة الدول الشقيقة والصديقة له بالصحة والعافية.

وقدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأعضاء المجلس، تمنياتهم الصادقة بالشفاء العاجل للعاهل السعودي، متمنين له الصحة والعافية، ليواصل قيادته لمسيرة التطور والازدهار في المملكة.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترأس الأسبوع الماضي، جلسة مجلس الوزراء ، نيابة عن والده، وطمأن وقتها “الجميع بشأن صحة الملك سلمان”.

وخضع الملك سلمان لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة لعلاج التهاب في الرئة وذلك بعد إجرائه فحوصات طبية.

وقالت الوكالة السعودية، قبل أيام، نقلا عن الديوان الملكي إن الملك سيخضع لعلاج بمضاد حيوي حتى زوال الالتهاب.

ويتولى الملك سلمان عادة رئاسة جلسات الحكومة حتى بعد تعيين الأمير محمد رئيسا لمجلس الوزراء عام 2022 بجانب منصبه كولي للعهد.

وسلمان، سابع ملوك المملكة الخليجية الثرية بالنفط، تولى العرش منذ يناير عام 2015 خلفا للراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، وهو أخاه غير الشقيق.

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