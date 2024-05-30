فرنسا تحذر من “تهديد صيني” للاقتصاد العالمي

حذر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، من أن الاقتصاد العالمي يواجه خطراً بسبب الصادرات الصينية الرخيصة، وهو تحذير جاء موازياً لانتقادات مماثلة أطلقتها مجموعة الدول السبع الصناعية، وفقًا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

أكد لومير أن النموذج الاقتصادي الصيني، الذي ينتج مزيداً ومزيداً من السلع الرخيصة، يشكل تهديدًا ليس فقط للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بل أيضًا للاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”: “نحن بحاجة ماسة إلى التعامل مع هذه القضية”.

وفي اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في إيطاليا، أعربوا عن قلقهم من تهديد الصادرات الصينية الرخيصة للصناعات المحلية. واتفق الوزراء على “الرد على الممارسات التجارية الضارة والنظر في اتخاذ إجراءات لضمان تكافؤ الفرص”، وفقًا للوكالة.

وخلال اجتماع مجموعة السبع، قال لومير إن الدول الأعضاء “بحاجة إلى تعزيز تبادل المعلومات، وإجراء تقييم مشترك للممارسات الصناعية للصين”، مشيرا، وفق الوكالة، إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه “كل الأدوات اللازمة لإعادة تأسيس تكافؤ الفرص”.

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