عمرو أديب: عدد كبير من الشهداء سقط بغزة.. وقيادي بحماس يرد: الحركة لم تُقصِّر

أكد غازي حمد، عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة حماس، أن الحركة لم تدخر جهدًا في مواجهة التحديات، خاصة في ظل العدد الكبير من الشهداء في قطاع غزة.

وخلال مقابلته في برنامج “الحكاية” على قناة “mbc مصر”، رد حمد على استفسار الإعلامي عمرو أديب بشأن الوضع في قطاع غزة قائلاً: “لم ندخر جهدًا وبذلنا قصارى جهدنا، ولكن كيف نتعامل مع عدو لا يحترم القيم الإنسانية والأخلاقية؟”.

وشدد حمد على أن إسرائيل رفضت الانخراط في أي عملية تفاوض، مشيرًا إلى موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يروج لفكرة أن التفاوض مع حماس سيكون خاسرًا سياسيًا، وهو ما يؤدي إلى تفكك الائتلاف السياسي.

وأضاف أن إسرائيل هي التي تعاني من العزلة السياسية، وليس حماس، مؤكدًا أن الحركة تحظى بدعم واسع النطاق على المستوى العالمي.

يُشار إلى أنه مساء الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تُقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى.

الشروق نيوز