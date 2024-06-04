لافروف يبدأ جولة رسمية في القارة الإفريقية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، إلى غينيا في محطة أولى ضمن جولة إفريقية تهدف لتعزيز نفوذ موسكو في القارة.

وسعت روسيا التي تدهورت علاقتها مع الغرب بعدما أرسلت قوات إلى أوكرانيا عام 2022 لتعزيز نفوذها في إفريقيا في السنوات الأخيرة.

وكشفت الخارجية الروسية عن الزيارة على تطبيق “تلغرام”، حيث نشرت صورة للافروف لدى وصوله إلى مطار كوناكري. والزيارة هي الأولى التي يقوم بها إلى غينيا منذ العام 2013.

محطة أولى في جولة إفريقية

وكان في استقبال لافروف نظيره الغيني موريساندا كوياتي. ومن المقرر أن يجتمع الإثنين مع قائد المجلس العسكري مامادي دومبويا، الذي يتولى السلطة منذ انقلاب العام 2021، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الغينية.

وتعتبر غينيا دولة فقيرة رغم ثرواتها المعدنية والطبيعية وخضعت لحكم ديكتاتوري استمر عقودًا.

وأفادت وكالة أنباء “تاس” الرسمية، بأن غينيا ستكون محطة ضمن جولة إفريقية يقوم بها لافروف من دون أن تحدد البلدان التي سيزورها. لكن وكالة “أفرينز.رو” الروسية أشارت إلى أنه سيصل إلى تشاد الأربعاء “على رأس وفد مهم”.

ورجّحت الوكالة نفسها بأن يزور بوركينا فاسو من دون الكشف عن موعد محدد للزيارة.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو/ تموز الماضي، القادة الأفارقة إلى قمة في سان بطرسبرغ حيث اتفقوا على دعم عالم متعدد الأقطاب ومكافحة الاستعمار الجديد.

وأشاد بوتين في بيان أعقب القمة بـ”التزام جميع دولنا حيال تأسيس نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب”.

قناة العربي