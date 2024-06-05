هجوم مسلح على السفارة الأميركية في عوكر.. لبنان

قال الجيش اللبناني في بيان، الأربعاء: “تعرضت السفارة الأميركية في لبنان (…) إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية”.

وأضاف “رد عناصر من الجيش (…) على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى إحدى المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة”.

وقالت السفارة في بيان “في الساعة 8:34 صباحا (بالتوقيت المحلي) تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية”.

وأضافت: “بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين”.

وأكدت أن التحقيقات جارية وأن السفارة على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أفادت مراسلة “الحرة” بتعرض السفارة الأميركية في عوكر لهجوم مسلح .

وقالت إن الجيش اللبناني والعناصر المولجة حماية السفارة تمكنوا من إصابة منفذ الهجوم.

وأضافت أن سيارات إسعاف توجهت إلى مبنى السفارة بعد أنباء عن سقوط إصابات.

وأكدت أن القوى الأمنية قامت بإقفال الطريق المؤدي إلى السفارة، ومنع السيارات من المرور.

الحرة