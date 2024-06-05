«عصابة الليريكا».. امرأة و5 رجال في قبضة السلطات الكويتية – فيديو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الثلاثاء عن تفاصيل اعتقال تشكيل عصابي مؤلف من ستة أفراد متورطين في تهريب المواد المخدرة، حيث كان اثنان منهم يعملان في الإدارة العامة للجمارك. وأفادت الوزارة في بيان صادر بأن الأشخاص الستة، بينهم امرأة، جميعهم من الجنسية الكويتية، تم القبض عليهم وضبط بحوزتهم نحو مليون كبسولة من مادة الليريكا المخدرة، وقد حاولوا تهريب هذه الكمية عبر مطار الكويت الدولي.

وأظهر مقطع فيديو بثته الداخلية الحبوب المخدرة، فيما قدرت قيمة المضبوطات بمليوني دينار كويتي (6.5 مليون دولار).

وأكدت أنه تمت «إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

وأشارت إلى أن «الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من يحاول جلب المواد المخدرة، وتجفيف منابع تهريب السموم، وحماية المجتمع والحفاظ عليه».

صحيفة الخليج