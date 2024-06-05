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تقليل آلام الصداع النصفي جراحياً

2024/06/05
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أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون من جامعة ولاية أوهايو بأن جراحة الصداع النصفي يمكن أن تخفف من الضغط على الأعصاب المسبب للألم الشديد للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر. ووفقًا لد. جيفري جانيس، أستاذ الجراحة التجميلية وجراحة الأعصاب بمركز الجامعة الطبي، الذي قاد الدراسة، يهدف العمل الجراحي إلى تخفيف الضغط على الأعصاب في مناطق الزناد بالرأس والرقبة التي تسهم في زيادة آلام الصداع.

أوضح الدكتور جانيس أن الأطباء المعنيين بعلاجات الصداع النصفي يتركزون عادةً على تقليل عدد الأيام التي يعاني فيها المريض من الصداع، ويستخدمون جراحة الصداع كمؤشر لتقييم تواتر وشدة ومدة الصداع. وأوضح أن الدراسة شملت استعراض 19 دراسة لجراحة الصداع بين عامي 2005 و2023 شملت أكثر من 1600 مريض، وأظهرت أن المرضى عانوا من الصداع بمعدل أقل بحوالي 14 يومًا شهريًا بعد الجراحة، مع انخفاض في إجمالي عدد نوبات الصداع النصفي بما يقرب من تسعة أيام في الشهر، وأن شدة الصداع ومدته تنخفض أيضًا دون وجود مضاعفات كبيرة.

صحيفة الخليج

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