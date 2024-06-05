ضبط 6 متورطين في تهريب مليون حبة مخدرة – صورة

وفقًا لتأكيد وزارة الداخلية، تم إحباط محاولة تهريب مليون حبة مخدرة عبر مطار الكويت الدولي، بعدما نشرت “الأنباء” تقريرًا بهذا الشأن يوم الجمعة الماضي.

وأصدرت الوزارة بيانًا يوم أمس أكدت فيه أن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قاموا بضبط ستة مواطنين، من بينهم اثنان يعملان في الإدارة العامة للجمارك، وبحوزتهم حوالي مليون كبسولة من مادة اللاريكا المجرمة، وقد حاولوا إدخالها إلى البلاد عبر مطار الكويت الدولي. يقدر قيمة المضبوطات بمليوني دينار. تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأنباء الكويتية