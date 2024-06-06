الأول من نوعه.. اجتماع أميركي مصري بشأن السلاح النووي

أعلنت السفارة الأميركية في القاهرة يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ومصر عقدتا أول حوار ثنائي سنوي في القاهرة في 30 مايو، لمناقشة قضايا الحد من الأسلحة ونزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وأوضحت السفارة في بيان أن وفدًا من الخبراء الفنيين من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ألكسندرا بيل، اجتمع مع ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية بقيادة مدير شؤون نزع السلاح باسم حسن.

ووصفت بيل المباحثات بأنها كانت صريحة وشاملة بهدف تعزيز معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.

وأشار البيان إلى التاريخ الطويل للتعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجال الحد من الأسلحة ونزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وأكدت الولايات المتحدة على التزامها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرة إلى أهميتها كحجر الزاوية في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تعتبر أساسية لنزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية.

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