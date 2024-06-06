أول تعليق من نقيب الموسيقيين على مصرع عازف الإسكندرية: ضرب مثالا في الشرف والنخوة

خرج الفنان مصطفى كامل عن صمته للتعليق على واقعة وفاة عازف الساكسفون الشهيرة بعد سقوطه من الأسانسير.

وفي هذا السياق، كتب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته ويجازيك خيرًا فيما فعلته”.

وتابع:”نقيب فرع الإسكندرية ومجلس الإدارة هل من الصحيح إداريًا ونقابيًا أن نقرأ خبرًا بوفاة زميل موسيقي في واقعة تحمل كل معان النبل والشرف والنخوة والإنسانية علي صفحات السوشيال ميديا.. أرجو التواصل مع الأسرة الكريمة للمرحوم الزميل ومواساتهم وتلبية كافة مايلزم.. ولماذا لم يتم حتي الآن إخطار النقابة العامة بوفاة هذا الزميل المحترم الرجل العظيم البطل. الله يرحمه ويغفرله ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان”.

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية بوفاة عازف الساكسفون، محمد علي نصر، نتيجة سقوطه في بئر المصعد بأحد المباني في منطقة الإبراهيمية. حاول نصر الخروج من المصعد بعد انقطاع التيار الكهربائي، وتم إرسال قوة أمنية وسيارة إسعاف فوراً إلى موقع الحادث.

وفقد نصر حياته في هذا الحادث المأساوي، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة بتوجيه من النيابة. أصدرت نيابة باب شرقي الإسكندرية تصريحاً بدفن الجثمان، وذلك بعد أن تم إنقاذ أم وأطفالها الذين كانوا محاصرين في المصعد بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المبنى.

بوابة فيتو