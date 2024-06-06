حرارة غير مسبوقة في العالم.. وتحذير أممي من “جحيم مناخي”

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نداءً عاجلاً لاتخاذ إجراءات فورية لتفادي ما وصفه بـ “جحيم مناخي”. وفي خطابه بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حذر غوتيريش من الاتجاه الخاطئ الذي يسلكه العالم، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على استقرار النظام المناخي.

وأشار إلى أن الفرصة لتفادي هذا الانحدار كانت متاحة تقريبًا في عام 2015. ومع نفاد الوقت، دعا غوتيريش إلى خفض إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري بنسبة تصل إلى 30 في المئة عالميا بحلول عام 2030، معتبراً أنه لا بديل سوى الخروج من مسار الكارثة المناخية الحالي.

وأكد أن المعركة من أجل الحفاظ على زيادة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية ستُحسم خلال العقد الحالي، مشيرًا إلى أنها معركة تصبح مصيرية للبشرية.

من جانبها، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وجود فرصة بنحو 80 بالمئة في تسجيل متوسط حرارة يتجاوز مؤقتا 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، وذلك ارتفاعا من فرصة بنحو 66 بالمئة العام الماضي.

وفي سياق متصل كشفت خدمة مراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي “كوبرنيكوس”، الاربعاء، عن أن الأشهر الاثني عشر الماضية كانت الأكثر دفئا على الإطلاق على أساس سنوي.

وذكرت خدمة “كوبرنيكوس” أن متوسط درجات الحرارة العالمية خلال العام المنتهي بنهاية ماي تجاوز متوسط ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.63 درجة مئوية، مما يجعلها الفترة الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات في 1940.

الشروق الجزائرية