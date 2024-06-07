البيض.. انتشال جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول

تمكّنت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية من استخراج الضحية الرابعة، في إطار جهودها للبحث عن المفقودين داخل سيارة أجرة غرقت في مجرى وادي الصفي ببلدية الغاسول بولاية البيض.

وأفادت مصادر الحماية المدنية يوم الخميس بأنه تم انتشال ثلاثة أشخاص من الجنس الذكور في وقت سابق، وذلك بتكليف 70 من رجال الحماية المدنية بمختلف الرتب واستخدام ثلاث شاحنات وثلاث سيارات إسعاف.

الشروق الجزائرية