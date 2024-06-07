جرائم وحوادث

البيض.. انتشال جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول

2024/06/07
geria990
الجزائر

تمكّنت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية من استخراج الضحية الرابعة، في إطار جهودها للبحث عن المفقودين داخل سيارة أجرة غرقت في مجرى وادي الصفي ببلدية الغاسول بولاية البيض.

وأفادت مصادر الحماية المدنية يوم الخميس بأنه تم انتشال ثلاثة أشخاص من الجنس الذكور في وقت سابق، وذلك بتكليف 70 من رجال الحماية المدنية بمختلف الرتب واستخدام ثلاث شاحنات وثلاث سيارات إسعاف.

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9.png?resize=1580,888

الشروق الجزائرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/07